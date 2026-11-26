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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde takımının yaşadığı zorlu yolculuk hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 saat süren seyahatin kolay olmadığını belirten İtalyan çalıştırıcı, yolculuk sırasında herkesin korktuğunu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Italiano, "Maalesef herkesin bildiği gibi zorlu bir yolculuk geçirdik, hepimiz korktuk. Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil ama elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir. İnancım tam, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER KARŞILAŞMADA

Uzun yolculuğun takım üzerindeki olası etkisine değinen Italiano, buna rağmen oyuncularının fiziksel durumuna güvendiğini vurguladı. Beşiktaş'ın teknik patronu, zorlu seyahat şartlarına rağmen sahada iyi bir performans ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

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