Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle durduruldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara polisin müdahale etmesinin ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.Karşılaşmanın 25. dakikasında yaşanan olaylar nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Güvenlik endişelerinin artması üzerine futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Statta taraftarlara sakin olmaları yönünde anonslar yapıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının ertelendiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Mücadelenin durdurulmasının ardından takımların soyunma odasına gittiği bildirildi.

Reklam Reklam

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın yeniden başlayacağı saat henüz belli olmadı. UEFA ve maç organizasyonundan gelecek açıklama bekleniyor.

Yaşanan olayların ardından Beşiktaş taraftarları, mücadelenin kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Resmi bir karar açıklanana kadar maçın yeni başlangıç saati konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

Reklam Reklam

Spor

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı tribündeki olaylar nedeniyle durdu