Trabzonspor, Konferans Ligi 4. haftasında bu akşam saat 23.00'de CSKA Sofya ile karşılaşacak. İşte CSKA Sofya - Trabzonspor ilk 11'leri ve canlı skor ekranı...
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR İLK 11'LER
CSKA Sofya:
Lapoukhov, Ouorou, Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong, Jordao, Sensi, Zwarts, Godoy.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Mendy, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR CANLI SKOR
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
CSKA Sofya - Trabzonspor maçının canlı anlatımı için
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