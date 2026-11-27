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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerinde ağları Junior Olaitan ve Orkun Kökçü havalandırdı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Marsilya, Hoffenheim ve Hapoel Beer Sheva'yı yenen siyah-beyazlı ekip üçüncü galibiyet alırken Crystal Palace ile berabere kaldı. NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçının ardından Avrupa geliri de güncellendi.

UEFA'nın daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasında kulüplere galibiyet başına 450 bin, beraberlik başına ise 150 bin euro ödül verileceği duyurulmuştu.

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Beşiktaş'ın şu ana kadar elde ettiği gelir ne kadar?

Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 galibiyetten toplam 1 milyon 350 bin euro gelir elde eden Beşiktaş, beraberlikten 150 bin euroluk ödüle hak kazandı. Beşiktaş ayrıca Avrupa Ligi'ne katılım bedeli olarak 4.31 milyon euroyu garantilemişti. Böylece Beşiktaş'ın bu sezonki geliri 5.81 milyon euroya ulaştı.

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