Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara haksız yere müdahale ettiğini söyleyen Beşiktaşlı kaleci Doğan Alemdar, "Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ülkemize teşekkür ederim çünkü onların destekleri bizim için çok önemliydi. Türk milleti arkamızda durdu." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı kafile, yurda dönmek için Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Alemdar galibiyetten dolayı mutlu

Havalimanında basın mensuplarına konuşan 24 yaşındaki Alemdar, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tüm takım arkadaşlarına teşekkür eden Alemdar, "Mutluyuz, buradan galibiyetle dönmek tüm olumsuzluklara rağmen bizi çok mutlu etti. Takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik ve ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyorum. Benim performansıma gelince ben bunun hakkında konuşmak istemem, bu yorumları sizlere bırakıyorum. Tabii ki Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapmaya her zaman devam edeceğim, bu çok önemli. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Pazartesi önemli bir derbi maçımız var, şu andan itibaren tüm odağımız o yönde. İnşallah pazartesi günü de galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

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Polis müdahalesi sorusuna yanıt

Gürcistan polisinin dünkü maçta tribünde orantısız güç kullanmasına ilişkin bir soru üzerine Alemdar, "O tatsız olaylara gelince, dün maç öncesinde taraftarlarımızın yanına gittik. Gürcistan polisinin taraftarımıza haksız yere bir müdahalesi oldu. Onlar adına çok üzüldüm. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ülkemize teşekkür ederim çünkü onların destekleri bizim için çok önemliydi. Sonuçta futbol oynuyoruz, futbolun içinde kardeşlik, dostluk çok önemli. Türk milleti arkamızda durdu. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum." yanıtını verdi.

Siyah-beyazlı kafileyi İstanbul'a uğurlayanlar arasında Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile Batum Başkonsolosu Yaşar Ergün de vardı.





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