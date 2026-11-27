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Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak ve derbide gözler kalecilerde olacak. Derbide Beşiktaş'ın kalesini Alman Alexander Nübel'in, Galatasaray'ın kalesini ise milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Ligde 12 hafta geride kaldı; Galatasaray 31 puanla zirvede, Beşiktaş ise 25 puanla üçüncü sırada. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, sarı-kırmızılı ekibin kalesinde 16 gol görüldü.

Nübel 9 maçta kalesini gole kapadı

Almanya ekibi Bayern Münih'ten bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla 22 maça çıktı ve bunların 9'unda gol yemedi.

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Süper Lig'de çıktığı 12 maçın 8'inde 14 kez topu ağlarından çıkaran Alman file bekçisi, 4 maçta ise gol yemedi.

Nübel, sezon başından bu yana 4 UEFA Avrupa Ligi ve 6 Avrupa Ligi elemeleri maçına çıktı; bu karşılaşmaların 5'inde gol yemedi. Diğer 5 mücadelede ise kalesinde 9 gol gördü.

Uğurcan Çakır 6 maçta gol yemedi

Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçın 6'sında kalesini gole kapattı.

Milli file bekçisi, ligde görev aldığı 11 maçın 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Diğer 7 mücadelede ise Uğurcan'ın kalesinde 14 gol görüldü.

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Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçın 2'sinde gol yemezken, diğer 3 müsabakada 9 kez topu ağlarından çıkardı.

Uğurcan'ın Beşiktaş'a karşı 17 maçı var

Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın karşısına Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla 17 kez çıktı.

Milli file bekçisi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta siyah-beyazlıların rakibi oldu; Galatasaray formasıyla ise ligde 2 kez sahaya çıktı. Uğurcan Çakır bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda kalesinde 23 gol görürken 3 maçta kalesini gole kapadı.

Jankat ve Doğan birer maçta görev aldı

Galatasaray kalecisi Jankat Yılmaz ile Beşiktaş file bekçisi Doğan Alemdar, bu sezon birer resmi maçta görev aldı.

Jankat, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazanılan Göztepe maçında forma giydi; sarı-kırmızılılarla bunun ardından başka resmi müsabakaya çıkmadı.

Doğan Alemdar ise siyah-beyazlı formayı ilk kez dün, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya karşı 2-1 kazanılan maçta giydi.

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