Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal, 1 maçlık cezasını tamamladı ve pazar günü Uşakspor deplasmanında takımının başında yer alacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren yeşil-kırmızılı ekipte Uysal, Uşak'ta yeniden sahada olacak.
Tecrübeli teknik adam, önceki hafta Bucaspor 1928 deplasmanında ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü için geçen haftaki Alanya 1221 karşılaşmasını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki locadan takip etmişti.
Yeşil-kırmızılı ekibin başında çıktığı 9 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan teknik patron Uysal, Uşakspor zaferiyle takımına 7'de 7 yaptırmayı hedefliyor.
Uşak deplasmanına 175 kişilik kontenjan
Karşıyaka taraftarlarına Uşakspor deplasmanında 175 kişilik kontenjan ayrıldı. Yeşil-kırmızılı taraftarların Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya münferit şekilde gideceği bildirildi.
Karşıyaka, İzmir dışındaki son maçına 1 Kasım'da Denizli İdmanyurdu önünde çıkmış ve bu müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Samet Seymen Sargın ilk golünü attı
Karşıyaka'da 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın, geçen hafta Alanya 1221 filelerini havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk golün sevincini yaşadı.
İzmir temsilcisindeki ikinci sezonunu geçiren genç futbolcu, 3'üncü Lig'de 44 kez görev yaptı. Fenerbahçe'de profesyonel olan Samet, önceki sezon 3'üncü Lig'de Balıkesirspor formasını terletmişti.
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