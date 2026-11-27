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Üst sıralardan uzaklaşan Muğlaspor, TRENDYOL 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybettikten sonra yarın sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

Maçı Melih Aldemir yönetecek

Karşılaşma, Muğla Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Melih Aldemir'in yönetiminde oynanacak.

Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı stoper Luis Mago ile sakatlığı süren forvet Ahmet Engin maçta forma giyemeyecek.

Ligin 16. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçın öncesinde yeşil-beyazlı ekip, Ortaköy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışmalarıyla sürdü ve futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Ligin 13. haftasında sakatlanan ve tedavi süreci devam eden Ertuğrul İdris Furat ise koşulara başladı.

Koşukavak: Evimizde kazanıp yeniden yükselişe geçmek istiyoruz

Muğlaspor, haftaya 18 puanla 12'nci sırada girdi.

Koşukavak, alınan yenilgilerin ardından yeniden ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ağır skorlar aldık. Oradan kalkmaya çalışıyoruz. Hem psikolojik anlamda hem oyun anlamında. Bu da kolay olmuyor. Çünkü lig her geçen gün zorlaşıyor. Evimizde kazanıp yeniden yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.

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Mardin 1969 Spor ise 25 puanla 6'ncı basamakta yer aldı.

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