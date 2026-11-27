Temsilcimiz uçaktan poz paylaştı ancak uçuş henüz gerçekleşmedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız sahada İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dönüş yolculuğunda hava muhalefetiyle karşılaştı. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelenin ardından yurda dönmeye hazırlanan siyah-beyazlı kafile, olumsuz hava şartları nedeniyle havalimanında beklemek zorunda kaldı.

Beşiktaş'tan resmi açıklama

Kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir."

Uçak havalandı

Saat 14.30 itibarıyla yeniden bir açıklama yapan kulüp, "Olumsuz hava koşulları ve Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle gecikmeli olarak kalkış yapan uçağımız havalanmıştır. Yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne iniş yapması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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