3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Altay'da, son 2 maçın sonunda futbolculara tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı takımı bir yemek organizasyonunda misafir ederek buzları eritti.
Bursa Yıldırım FK ve Gaziemir SK mağlubiyetlerinin ardından oyuncuları uyaran siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü iç sahada oynanacak kritik Kepez Spor randevusu öncesi takıma moral verdi.
"Aynı sofrada buluştuk"
Altaylı taraftarların yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızı semtimiz Alsancak'ta misafir ettik. Aynı sofrada buluştuk, sezonun geri kalanını konuştuk. Çocuklarımızdan son düdüğe kadar mücadele edeceklerinin sözünü aldık." denildi.
Açıklamada, "Pazar günü Kepez maçında tek ses olup rakibe sahayı dar etmek için bütün Altaylıları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na bekliyoruz. Bizim çocuklarımız, bizim mücadelemiz" mesajı verildi.
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