OYUN TARZI RONALDO'YU HATIRLATIYOR

Sol kanatta görev yapan ve sağ ayağını kullanan Flávio Gonçalves, kanattan merkeze doğru kat ederek etkili olmayı hedefliyor. Bu oyun tarzı, genç futbolcunun Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılmasına neden oldu.



