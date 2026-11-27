İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, oyun tarzıyla Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Sporting'in 19 yaşındaki yeteneği Flávio Gonçalves'i transfer listesine ekledi.
İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Sporting'in genç yeteneği Flávio Gonçalves'i transfer listesine aldı. Cristiano Ronaldo'ya benzetilen 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.
The Sun'ın haberine göre Sporting altyapısından yetişerek A takıma yükselen Gonçalves, bu sezon Portekiz Ligi'nde ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Genç futbolcu, ligde kaydettiği 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
OYUN TARZI RONALDO'YU HATIRLATIYOR
Sol kanatta görev yapan ve sağ ayağını kullanan Flávio Gonçalves, kanattan merkeze doğru kat ederek etkili olmayı hedefliyor. Bu oyun tarzı, genç futbolcunun Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılmasına neden oldu.
CHELSEA DE DEVREDE
Manchester United'ın yanı sıra Chelsea'nin de Gonçalves'i takip ettiği belirtildi. Sporting ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kontratında 60 milyon avroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Portekiz temsilcisinin, genç yıldızını takımda tutmak ve serbest kalma bedelini yükseltmek amacıyla yeni bir sözleşme hazırladığı aktarıldı.
Manchester United'ın Gonçalves'e yönelik ilgisinin ise şu aşamada izleme düzeyinde olduğu ve henüz somut bir transfer girişiminin bulunmadığı ifade edildi.
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