Pazartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı TRENDYOL Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, Erzurumspor FK deplasmanında sakatlanan Brezilyalı golcü Andre Henrique'nin henüz hazır duruma gelmediği bildirildi.
Henrique'nin yoğun bir tedavi programına alındığı, büyük ihtimalle Trabzonspor maçına yetişemeyeceği ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un diğer Brezilyalı Janderson'u sahaya süreceği belirtildi.
Stoilov'un ileri uç planı
Stoilov, ileri uçta Juan ile Janderson'u görevlendirmeyi planlarken, İrlandalı forvet Armstrong'un yedek oturtulması bekleniyor.
Öte yandan Göztepe'de 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kart gördükleri takdirde gelecek hafta cezalı duruma düşecek oyuncular, Juan Silva, sağ bek Arda Okan ile orta saha oyuncuları Antunes ve Matus.
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