Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

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Sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'siyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu devam edecek.

Sıralama turları yarın

Yarış, Lusail şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek, yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Lusail'de en hızlı tur Norris'in

Yarış ilk olarak 2021 yılında burada düzenlendi.

En hızlı turu 2024 yılında 1:22.384 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris attı.

Geçtiğimiz yılki yarışta Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Şampiyonluklar daha önce ilan edilmişti

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Mercedes ise Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon Antonelli 9, Norris 4, George Russell ve Verstappen 3'er, Charles Leclerc ile Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Klasmanların ilk 5 sırası

Katar Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 304 puan

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267 puan

4. George Russell (Büyük Britanya): 264 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264 puan

Takımlar

1. Mercedes: 666 puan

2. Ferrari: 517 puan

3. Red Bull: 440 puan

4. McLaren: 431 puan

5. Racing Bulls: 114 puan

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