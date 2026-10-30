F1'de sıradaki durak Meksika

Bakan Osman Aşkın Bak Formula 1 öncesi İstanbul Park’ta direksiyona geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 yılından itibaren yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Park’ta test sürüşü gerçekleştirdi. Yarış kıyafetini giyip kaskını takan Bak, hem ralli hem drift deneyimi yaşadı hem de Formula 1 pistinde direksiyon başına geçti.