Marc Marquez'in sprint yarışında en yakın takipçisi Jorge Martin'den en az 2 puan fazla alması yeterli olacak.

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MotoGP'de sezonun 21. yarışı Portekiz'de düzenlenecek.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde yapılacak 25 turluk yarışın sıralama turları yarın TSİ 13.50'de başlayacak. 12 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarışın kendisi ise 22 Kasım Pazar günü, TSİ 16.00'da koşulacak.

Marquez'in şampiyonluk hesabı

Kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etmesi için Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez'in yarınki sprint yarışında en yakın takipçisi Jorge Martin'den en az 2 puan fazla alması yeterli olacak.

Şampiyonluk düğümü yarın çözülmezse, Marquez'in hafta sonunu Martin'in en az 37 puan önünde tamamlaması yeterli olacak.

Üçüncü sıradaki Marco Bezzecchi'nin şansı ise yalnızca Marquez'in hiç puan alamaması halinde devam edecek.

Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonu kapatmıştı.

Klasmanın ilk 5 sırası

MotoGP Dünya Şampiyonası pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şu şekilde:

1. Marc Marquez (İspanya): 431

2. Jorge Martin (İspanya): 371

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357

4. Pedro Acosta (İspanya): 309

5. Ai Ogura (Japonya): 294

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