FIA Formula 4 Dünya Kupası kapsamındaki Makau Grand Prix'sinin ilk serbest antrenmanında otomobil sporcusu Alp Aksoy kaza geçirdi.
Guia Pisti'ndeki ilk serbest antrenman seansında üçüncü virajın çıkışında bariyerlere çarpan Aksoy, PREMA Racing adına yarışıyor.
Elinde kırık oluştu
16 yaşındaki pilot, çarpışma sonucu elinde kırık oluştuğu için sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamayacak.
Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Macau pistindeki antrenman seansında yaşadığım kazada aldığım darbe sonucu elimde oluşan kırık nedeniyle hafta sonunu erken noktalıyoruz. Böylesine ikonik bir pistte hafta sonunu bu şekilde kapatmak üzücü ancak şimdi tedavi sürecine odaklanıp en kısa sürede pistlere geri döneceğim."
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