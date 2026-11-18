Formula 1 araçları, 2027 Türkiye Grand Prix'si için Paddock Club paketlerinin satışa çıktığı haberin konusu olan yarış heyecanını yansıtıyor.

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Formula 1'in 2027 yılında TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si için özel ağırlama ve deneyim paketlerinin (Paddock Club) ücretleri ile ayrıntıları belli oldu.

Formula 1'in resmi konaklama, VIP deneyim, bilet ve ağırlama paketleri satış ortağı F1 Experiences platformunda sunulan 5 farklı kategorideki paketlerin kişi başı fiyatları 442 bin 443 TL ile 872 bin 979 TL arasında değişiyor. İki özel pakette Audi Revolut ve TGR Haas takımlarına yönelik etkinlikler yer alırken, en yüksek fiyatlı pakette 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Scuderia Ferrari HP pilotu Lewis Hamilton'ı yakından görme şansı da sunulacak.

Beş farklı Paddock Club paketi satışta

Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek, yarış hafta sonuna yönelik 5 farklı Paddock Club paketi ise organizasyondan önce satışa sunuldu.

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Üç günlük organizasyonu kapsayan paketlerde yarışlar takım garajları yakınındaki özel alanlardan izlenebilecek; ayrıca yiyecek ve içecek hizmetleri, pit yolu yürüyüşleri, takım garajı ziyaretleri, padok turları ve belirli paketlerde podyum kutlamalarına katılım imkanı sağlanacak. Padok, pit alanının ve garajların hemen arkasında yer alan, takım ofislerinin, konaklama ve dinlenme birimlerinin, mühendislik alanlarının ve ekipmanlarının bulunduğu özel sahne arkası bölgesi olarak tanımlanıyor.

Konaklama ve piste transfer imkanı ise dileyen katılımcılara ekstra ücret karşılığında sunulacak.

Paddock Club F1 Experiences Suite paketinin fiyatı 442 bin 443 TL, Audi Revolut F1 Team Club Suite paketinin fiyatı 529 bin 633 TL, TGR Haas F1 Team Club Suite paketinin fiyatı 567 bin 23 TL, Legend F1 Experiences Suite paketinin fiyatı 660 bin 549 TL olarak belirlendi. Lewis Hamilton'ı yakından görme şansı da sunan House 44 paketinin fiyatı ise 872 bin 979 TL'ye kadar çıkıyor.

DHA Formula 1 aracı İstanbul'da; 2027 Türkiye Grand Prix'si için TOSFED İstanbul Park'ta satışa sunulan Paddock Club paketleri 442 bin 443 TL'den başlıyor.

442 Bin 443 TL'lik pakette rehberli padok turu

Başlangıç fiyatlı Paddock Club F1 Experiences Suite paketinde üç günlük özel alan erişimi, yiyecek ve içecek hizmetleri, pit yolu yürüyüşleri ve rehber eşliğinde padok turu imkanı sunuluyor.

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Audi ve Haas garajlarına rehberli ziyaret

529 bin 633 TL'lik Audi Revolut F1 Team Club Suite paketinde üç günlük Paddock Club erişimi ve ağırlama hizmetlerinin yanı sıra Audi takımının garajına rehberli ziyaret ile takıma özel hediyeler yer alıyor.

567 bin 23 TL'lik TGR Haas F1 Team Club Suite paketinde ise üç günlük Paddock Club erişimi, yiyecek ve içecek hizmetleri ile pit yolu yürüyüşlerinin yanı sıra Haas takımının garajına rehberli ziyaret ve özel hediyeler sunuluyor.

DHA Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2027'de yapılacağı TOSFED İstanbul Park'ta, 442 bin 443 TL'den başlayan Paddock Club paketleri satışa sunuldu.

660 Bin 549 TL'lik pakette podyum kutlamaları

Legend F1 Experiences Suite paketinde üç günlük Paddock Club erişiminin yanı sıra cuma günü için padok giriş hakkı, yarış sonrası podyum kutlamalarına müsaitliğe bağlı katılım ve F1 Authentics üzerinden hediye seçme imkanı bulunuyor.

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872 Bin 979 TL'lik pakette Hamilton'ı görme şansı

En yüksek fiyatlı House 44 paketinde üç günlük özel süit erişimi, pit yolu yürüyüşü, rehberli padok turu, müsaitliğe bağlı pist turu ve podyum kutlamalarına katılım imkanı sunuluyor. Pakette ayrıca müsaitlik dahilinde Lewis Hamilton'ı veya diğer VIP konukları yakından görme şansı ile özel etkinlikler de yer alıyor.

Hamilton'a özel olarak hazırlanan süite erişim imkanı veren paket, ismini Hamilton'ın yarış numarası olan 44'ten alıyor. Ziyaretçiler için Hamilton'ın kariyeri boyunca kullandığı bazı özel ve kişisel ekipmanlar da alanda sergilenecek.

Öte yandan Formula 1 2027 Türkiye GP'nin genel biletlerinin birkaç ay içerisinde satışa çıkartılması planlanıyor.

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