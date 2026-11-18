A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında iki basamak geriledi. Ay-yıldızlılar, 1.556 puanla listede 33. sıraya yerleşti.
Son dönemde istediği sonuçları alamayan milliler, Uluslar Ligi'nde yaşadığı mağlubiyetlerin ardından FIFA sıralamasında da gerileme yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde sahasında Belçika'ya 2-1, deplasmanda ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kaybederek B Ligi'ne düştü.
Alınan başarısız sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında iki sıra gerileyen A Milli Takım, kasım ayını 33. basamakta tamamladı.
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