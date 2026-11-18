Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Samsunspor, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi
Isınmanın ardından dar alanda pas organizasyonları yapıldı. Antrenman, son bölümde yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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