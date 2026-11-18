İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 10. hafta mücadelesinde Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcusu Arda Güler de yer aldı.

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İspanyol devi Real Madrid, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız ismi Arda Güler ile yeni sözleşme imzalandığını kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, genç yeteneğin kontratının 2032 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Eflatun-beyazlı yönetimin attığı bu kritik adım, Arda Güler'in kulübün uzun vadeli sportif yapılanmasında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni sözleşmeyle birlikte milli futbolcu, uzun yıllar daha Santiago Bernabeu çimlerinde Real Madrid formasıyla ter dökecek.

Milli yıldızla ilgili Paris Saint-Germain iddiaları bulunuyordu.

Comunicado Oficial: renovación de Arda Güler. https://t.co/HXbkWzaQxo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026