2026 Globe Soccer Ödülleri’nde ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülüne aday gösterilenler arasına Avrupa’da forma giyen milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız da girdi.

Globe Soccer Ödülleri’nin 17’ncisi bu yıl 28 Aralık’ta Dubai’de sahiplerini bulacak.

Halk oylaması 30 Kasım’a kadar sürecek

Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu, Yılın En İyi Erkek Futbol Takımı, Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı, Yılın En İyi Teknik Direktörü, Yılın En İyi Forveti, Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu, Yılın En İyi Defans Oyuncusu, Yılın En İyi Kalecisi, Yılın Yükselen Oyuncusu, Orta Doğu’nun En İyi Futbolcusu, Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü, Yılın En İyi Sportif Direktörü ve Yılın En İyi Futbolcu Menajeri kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

DHA Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Globe Soccer Ödülleri’nde ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ adayları arasında yer aldı.

Yılın Yükselen Oyuncusu kategorisindeki adaylar

Cubarsi, Diomande, Endrick, Espi, Froholdt, Karl, Kouropi, Lewis-Skelly, Manzambi, Nusa ve O'reilly’nin yanı sıra Arda Güler ile Kenan Yıldız da ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

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İki milli futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda da bu ödüle aday gösterilmişti.

DHA Sahada diz çöküp sevinen bir futbolcu; Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları arasında yer aldı.

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