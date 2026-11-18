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Galatasaray'ın eski futbolcularından Juan Mata, profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldı. 38 yaşındaki İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yeşil sahalara veda etti.

Futbolu bırakma kararını İngilizce ve İspanyolca yayımladığı mesajla duyuran Mata, paylaşımında, "Bazen sevmek... bırakmayı bilmektir. Teşekkürler futbol." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, mesajına futbol topu, kalp ve sonsuzluk emojilerini de ekledi.

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

Son durağı Melbourne Victory oldu

Eylül 2025'te hissedarı da olduğu Avustralya ekibi Melbourne Victory'ye transfer olan Juan Mata, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada forma giydi. İspanyol orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 13 asist kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

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Galatasaray forması da giydi

Futbol kariyerine Valencia altyapısında başlayan Mata, ilerleyen yıllarda Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinin farklı dönemlerinde Galatasaray, Japonya temsilcisi Vissel Kobe ve Western Sydney Wanderers formalarını da terletti.

İspanya Milli Takımı ile de önemli başarılara imza atan Mata, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

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