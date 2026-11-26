Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

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Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) organizasyonuyla AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

Hakkinen: Sürekli iniş ve çıkışları olan bir pist

Söyleşide konuşan Hakkinen, İstanbul Park'ın zorlu bir pist olduğunu belirterek, "Pistin yükseltileri farklı. Sürekli iniş ve çıkışları olan bir pist. Arabanın dengesini kurmak zor olabiliyor ama keyifli bir pist. Buraya gelecek pilotlar da heyecanlı bir yarış bekliyordur." ifadelerini kullandı.

Hakkinen, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği şehir için önemli bir organizasyon olduğunu kaydederek, "Öncelikle Formula 1 hayranları çok önemli. Piste gittiğinizde bir sürü kişiyi orada görüyorsunuz. Formula 1, birçok sponsoru ve ortağı olan bir yarış. Grand Prix'nin bir şehirde düzenlenmesi önemli ve büyük bir olay." diye konuştu.

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Esra Bilgin Anadolu Ajansı Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen (solda), AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

Esra Bilgin Anadolu Ajansı Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

Hakkinen ilk şampiyonluğunu anlattı

Japonya'daki ilk şampiyonluğunu anlatan Hakkinen, şöyle devam etti:

"Motor yarışlarına 6 yaşında başladım. İlk dünya şampiyonluğumu 30 yaşında kazandım. Çok çalışmanın getirdiği bir başarı bu. Araba konusunda yeteneğim vardı ama profesyonel bir pilot olmak için yetenekten fazlası gerekiyor. Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra sabah uyandım ve banka hesabını kontrol ettim."

Hakkinen, Formula 1'de 7 kez zafere ulaşan Michael Schumacher için, "Kendisi inanılmaz bir savaşçı. Bazen de yaramaz bir çocuk. Kendisini iyi tanıyorum. Çünkü rakibinizi tanımanız gerekiyor. Bir kişiyi geçmek istiyorsanız ne tür manevralar yaptığını bilmeniz gerekiyor. Kendisiyle yarıştığım için çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü belirten Hakkinen, İstanbul'a daha önce çok defa geldiğini söyledi.

Programın son bölümünde hayranlarına imza dağıtan Hakkinen, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Esra Bilgin Anadolu Ajansı Formula 1'in şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen (ortada), AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

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