Trendyol 1. Lig'de üst üste Boluspor (D) ve Artı Değer Vanspor maçlarını 2-1 kazanarak play-off hattına adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak, karşılaşmayı hakem İbrahim Güner yönetecek.
Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar forma giyemeyecek.
Eşer: Zor bir deplasman maçına çıkacağız
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını vurgulayarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.
Eşer, "Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Play-offtaki yerimizi sağlama almak adına kazanmalıyız" dedi.
Sivasspor'da iki oyuncunun tedavisi sürüyor
Kırmızı-beyazlı ekipte Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor.
Ligde 18. sırada bulunan Sivas temsilcisi, 15 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bodrum FK ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 24 puanla 7. sırada yer alıyor.
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