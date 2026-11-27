Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.
Pazar günü yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak
Yurdun büyük bölümünde pazar günü yağışlı hava etkili olacak.
Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.
Pazar günü Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeydoğu yönlerden saatte 50-90 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu genelinde kar tahmini
Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
İç Anadolu'nun doğusunda salıdan itibaren görülmesi beklenen kar yağışının, ilerleyen günlerde Doğu Anadolu genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında pazartesi ve salı günleri de sürecek rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
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