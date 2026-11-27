Meteoroloji, pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak yurtta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

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Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Yurdun büyük bölümünde pazar günü yağışlı hava etkili olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

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Pazar günü Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeydoğu yönlerden saatte 50-90 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu genelinde kar tahmini

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İç Anadolu'nun doğusunda salıdan itibaren görülmesi beklenen kar yağışının, ilerleyen günlerde Doğu Anadolu genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında pazartesi ve salı günleri de sürecek rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

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