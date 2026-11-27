Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor ile deplasmanda oynayacağı 29 Kasım Pazar günkü maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Başantrenör Gökhan Çokşen, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde basın toplantısı düzenledi.

İlk devrede hedeflenen galibiyet sayısına yaklaşıldı

Çokşen, ligin ilk devresinde hedefledikleri galibiyet sayısına yaklaştıklarını söyledi.

Galibiyetlerin avantajını ikinci devrede kullanmak istediklerini anlatan Çokşen, şöyle konuştu: "Göztepe Yuppo ile oynadığımız son maç, bizim için hem psikolojik hem de oyun olarak iyi bir karşılaşma oldu. Aldığımız galibiyet çok değerliydi. Çok önem verdiğimiz bir maçın skorunun bu kadar net bitmesi bizim için sevindirici. Kızlar için de çok sevindim, iyi oynadılar."

Pazar günkü Zerenspor maçı önemli ve zor

Pazar günü Ankara'da Zerenspor ile önemli ve zor bir maç oynayacaklarına değinen Çokşen, sözlerini sürdürdü.

İyi bir ekiple karşılaşacaklarını aktaran Çokşen, "Ankara'da kazanırsak Zerenspor ile aramızdaki galibiyet sayısı farkını 2'ye çıkarmış olacağız. Bu da bizim için bir dönem rahatlama anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

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