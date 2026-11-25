A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği etaplar, gruplar ve organizasyon tarihleri belli oldu.
Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları, 19 takımın katılacağı organizasyonda üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak.
Üç etap Çin, Hollanda ve Türkiye'de
Milliler, ilk hafta maçlarını 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de, ikinci hafta karşılaşmalarını 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da oynayacak. Üçüncü hafta müsabakaları ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye'de yapılacak.
Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
Etap grupları belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
Millilerin 12 maçlık programı
Filenin Sultanları, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maça çıkacak. Millilerin etaplarda karşılaşacağı rakipler şöyle:
Türkiye-Tayland, Türkiye-ABD, Türkiye-Çin, Türkiye-Japonya
Türkiye-Almanya, Türkiye-Ukrayna, İtalya-Türkiye, Türkiye-Hollanda
Türkiye-Belçika, Türkiye-Fransa, Türkiye-Polonya, Türkiye-Rusya
Maç tarihleri ve saatleri daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.
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