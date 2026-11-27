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Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası (EURO 2026) grup maçlarına Yunanistan galibiyetiyle başlamak, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi.

Milli takım, Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde 3-20 Aralık'ta düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na hazırlanıyor ve çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürüyor.

Grup maçları Antalya'da oynanacak

İtalya, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla 27-29 Kasım'da düzenlenecek dörtlü turnuvada, kamp kapsamında ay-yıldızlı ekip mücadele edecek.

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Şampiyonanın C Grubu'nda 3 Aralık'ta Yunanistan, 5 Aralık'ta Danimarka ve 7 Aralık'ta İspanya ile karşılaşacak olan milliler, turnuvanın ardından Antalya'ya gidecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ve ay-yıldızlı oyuncu Döne Gül Bozdoğan, şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Serdar Eser Anadolu Ajansı A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2026) Antalya'da oynayacağı grup maçlarına Yunanistan galibiyetiyle başlamayı hedefliyor. Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde 3-20 Aralık'ta düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürüyor.

Montes: Gerçekçi olmalıyız ki biz sıkı bir gruptayız

Montes, Türk hentbolu adına Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de seyirci önünde mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Turnuvada final gününü görmek istediğini dile getiren Montes, gruptaki rakiplerine ilişkin şöyle konuştu: "Gerçekçi olmalıyız ki biz sıkı bir gruptayız. Grubumuzda İspanya ve Danimarka var. Üst seviyede hentbol oynayan iki ülke. Ve tabii ki Yunanistan'ı da es geçmemeliyiz. Onlar da hak ederek bu turnuvaya katıldı."

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Dörtlü turnuva önemli bir hazırlık fırsatı

Montes, Ankara'daki hazırlık turnuvasının verimli geçeceğini düşündüğünü söyleyerek Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası tecrübesine dikkati çekti.

Bu rakiplerle karşılaşmanın milli takım için önemli bir hazırlık fırsatı olacağını kaydeden Montes, İtalya ve Finlandiya'nın da gelişim gösteren takımlar olduğunu söyledi.

Montes, hentbolseverleri Antalya'daki maçlara davet ederek şöyle devam etti: "Onların hepsini orada görmek istiyoruz. Çünkü yediye yedi oynanan bir oyun. Ama eğer tribünleri doldurabilirsek biz orada sekize yedi olacağız. Artı bir her zaman taraftardır."

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Ahmet Serdar Eser Anadolu Ajansı A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2026) Antalya'da oynayacağı grup maçlarına Yunanistan galibiyetiyle başlamayı hedefliyor. Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde 3-20 Aralık'ta düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürüyor.

"Biz de turnuvaya çok iyi başlamak istiyoruz"

Döne Gül Bozdoğan, bu kez Türkiye'de oynamanın, 2024'te ilk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nın ardından kendilerine ayrı bir heyecan yaşatacağını söyledi.

8 yıl Antalya takımlarında oynadığını hatırlatan Döne Gül, şöyle devam etti: "Antalya Spor Salonu'nda da son maçımı Avrupa kupası kazanarak bitirmiştim. Yine aynı sahada oynayacağız. O saha bana güzel duygular hissettiriyor."

Milli takımın Antalya'daki son grup maçında İspanya ile karşılaşacak olmasına ilişkin konuşan Bozdoğan, Avrupa kupasını İspanyol rakibe karşı kazandığını anımsatarak "İlginç bir tesadüf oldu. Yine İspanya'ya karşı kazanmıştık. Bu şampiyonada da son maçımız yine İspanya'ya denk geliyor." dedi.

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Bozdoğan, şampiyonanın açılış maçına dair şunları söyledi: "Her takım gibi biz de turnuvaya çok iyi başlamak istiyoruz. Yunanistan karşılaşması kesinlikle almamız gereken bir müsabaka, hedef maçımız. İnşallah çok güzel geçer. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum."

Antalya'daki hentbolseverler için konuşan Döne Gül, "Antalya'da oynadığım için Antalya'nın ne kadar hentbol sevdiğini biliyorum. Gerçekten o tribünlerin canlı şahidiyim. O yüzden tribünlerin de dolu olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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