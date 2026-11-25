Trabzonspor forması giyen milli boksör Havvanur Kethüda, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak memleketi Trabzon'a döndü.
Şampiyonada +80 kilo kategorisinde ringe çıkan Havvanur, finalde Ukraynalı rakibi Polina Chernenko'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Havalimanında karşılama töreni
Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa'nın zirvesine taşıyan milli sporcu için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Kethüda, kazandığı altın madalyayla Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Havvanur Kethüda'yı karşılayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, sporcuya çiçek verdi.
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