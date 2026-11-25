Muaythai'de altın madalya kazanan Hayru Nisa başarısını sürdürmek istiyor

Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Hayru Nisa Karaduman, "Gerçekten çalışınca her şey oluyor. Çabalayınca her şey çok güzel yerine geliyor. Çok mutluyum." dedi.