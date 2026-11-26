Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Hırvatistan’ın Porec kentindeki U23 Avrupa Boks Şampiyonası’ndan altın madalyayla döndü ve memleketinde coşkuyla karşılandı.

Benek, 57 kilo finalinde Fransız rakibi Maloe Teresi’yi mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve memleketi Şırnak’a döndü.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ve sporcular tarafından karşılandı.

Ardından mezun olduğu Cizre Fen Lisesi’ni ziyaret eden Benek, öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı. Daha sonra Şırnak Valiliği’ni ziyaret eden milli sporcu, Vali Yardımcısı Mehmet Tıglı ve öğrencilerle bir araya geldi.

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Vali Yardımcısı Tıglı’dan tebrik

Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Vali Yardımcısı Mehmet Tıglı, “Pınar Benek kardeşimizle birlikteyiz. Kendisi U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çekti ve bizi gururlandırdı. Şırnak Valiliği olarak bütün desteğimizle arkasında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Ülkemize bu gururu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

DHA Avrupa şampiyonu milli boksör Pınar Benek, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndüğü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda memleketinde coşkuyla karşılandı.

DHA Avrupa Şampiyonu milli boksör Pınar Benek, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndüğü Şırnak'ta, "U23 Avrupa Boks Şampiyonu" yazılı pankartla karşılayanlar arasında yer aldı.

Benek hayalini anlattı

Pınar Benek ise memleketinde coşkuyla karşılanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bugün Türkiye’ye, Şırnak’a döndüm. Şırnak’ta bu kadar güzel bir karşılama töreniyle karşılanmak gerçekten güzel bir his. Çok mutluyum. Bu karşılama töreninde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’na giderken hep bunun hayalini kuruyordum. Altın madalyayı alıp bayrağımı göndere çekmek, ülkeme ve ilime altın madalyayla dönmek istiyordum. Altın madalyayı alıp dönmek gerçekten gurur verici bir his benim için. Bir sonraki hedefimiz inşallah 2027 yılında yapılacak müsabakalara katılıp, katıldığım her müsabakada yine aynı üstün performansı göstererek altın madalyayla ayrılmak” diye konuştu.

DHA Avrupa şampiyonu milli boksör Pınar Benek, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndüğü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

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