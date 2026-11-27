Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kıran milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya elde etti.
Erkekler 49 kiloda altın madalya
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Kayapınar başkent Manama'daki organizasyonun ilk gününde erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele etti.
173, 177 ve 180 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda 530 kilograma ulaşan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.
Abdullah Kayapınar, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarken en iyi kaldırış kategorisinde de birinci olarak bir altın madalya daha kazandı.
Geçen sene Mısır'da düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanan Kayapınar, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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