Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı spor kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Ersayar, AA muhabirine açıklama yaptı.

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Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, kariyerine üç Avrupa şampiyonluğu sığdırdı ve gözünü 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Başarısından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Ersayar, 2027'de Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Tekvandodan kick boksa uzanan kariyer

Spor hayatına tekvandoyla başlayan Ersayar, 9 yıl önce kuzeninin antrenmanlarını izlerken kick boksa ilgi duydu.

Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden 25 yaşındaki sporcu, 2022'de İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıktı.

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İki yıl spora ara veren Ersayar, antrenörü Kutalmış Çiftcioğlu'nun desteğiyle yeniden döndü ve 2024'te Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazandı. Bu yıl Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan sporcu, üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ersayar'ın kariyerinde ayrıca 4 Dünya Kupası şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası üçüncülüğü ve Dünya Askeri Oyunları üçüncülüğü bulunuyor.

Orhan Sağlam Anadolu Ajansı Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı spor kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Ersayar: Beni adeta zorla çalıştırdı

Sporu bıraktıktan sonra antrenörünün ısrarıyla yeniden çalışmaya başladığını belirten Ersayar, şunları söyledi:

"Beni adeta zorla çalıştırdı. Onun sayesinde üçüncü şampiyonluğumu kazandım. Hedefim, henüz ünvanlarım arasında bulunmayan dünya şampiyonluğunu kazanmak. 2027'de Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olarak ülkeme, memleketime dönmek istiyorum. En büyük destekçim ailem. Babama teşekkür ederim. Emekli maaşıyla beni buralara kadar getirdi. Genellikle beni antrenmanlarıma annem kaldırır. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem."

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Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ersayar, "Birincilik kürsüsüne çıkmak çok farklı. Antrenmanlarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılığını başarı olarak aldığımızda yaşadığımız duygu tarif edilemiyor." dedi.

Orhan Sağlam Anadolu Ajansı Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı spor kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Sakatlıklara rağmen şampiyon oldu

Antrenör Kutalmış Çiftcioğlu, Ersayar'ın zorlu bir sürecin ardından şampiyon olarak Van'ı gururlandırdığını belirtti.

Sporcusunun son Avrupa şampiyonasına ciddi sakatlıklarla hazırlandığını anlatan Çiftcioğlu, şampiyonadan yaklaşık bir ay önce el bileğinde, bir hafta kala ise ayak tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu söyledi. Ersayar'ın buna rağmen mücadeleden vazgeçmediğini ve şampiyonaya katılarak şampiyon olduğunu ifade etti.

Çiftcioğlu, "Şampiyon olmak istiyorsanız bizim için yetenekten önce gelen iki önemli unsur var: disiplin ve irade." diye konuştu.

Orhan Sağlam Anadolu Ajansı Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı spor kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Ersayar, AA muhabirine açıklama yaptı.

Dünya Askeri Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini anlatan Çiftcioğlu, sporcusunun Antalya'da düzenlenecek Dünya Askeri Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

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Ersayar, Türk Silahlı Kuvvetleri adına ordular arasında düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Çiftcioğlu, "Bu gelişme hem bizim hem de Van halkı için son derece onur verici bir haber oldu." dedi.

Yaklaşık bir ay sonra müsabakalarının bulunduğunu belirten Çiftcioğlu, bu organizasyon için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

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