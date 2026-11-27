İngiliz futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:





"Erling Haaland’ın en geç 18 ay içinde, belki de sezon sonunda Real Madrid oyuncusu olacağından kesinlikle eminim. Bence Vinicius Real Madrid’den ayrılacak, Mbappe sol kanada geçecek ve Haaland Real Madrid’in santrforu olacak. Florentino Perez’e bakarsanız, dünyanın en iyi oyuncularını transfer ediyor."