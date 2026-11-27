Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville, Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer öngörüsünde bulundu.
Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Neville, Norveçli futbolcunun Real Madrid'e transfer olacağına inandığını belirterek İspanyol devinin hücum hattında yaşanabilecek değişimi de anlattı.
İngiliz futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:
"Erling Haaland’ın en geç 18 ay içinde, belki de sezon sonunda Real Madrid oyuncusu olacağından kesinlikle eminim. Bence Vinicius Real Madrid’den ayrılacak, Mbappe sol kanada geçecek ve Haaland Real Madrid’in santrforu olacak. Florentino Perez’e bakarsanız, dünyanın en iyi oyuncularını transfer ediyor."
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