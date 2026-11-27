Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Batum'da oynadığı Hapoel Beer Sheva maçı sonrası hava muhalefeti nedeniyle Türkiye'ye yeni dönebildi.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, ligde pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soru üzerine yanıt verdi.
Özen derbinin ertelenmesi konusunu düşünmediklerini ifade ederek, "Biz o konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam." dedi.
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