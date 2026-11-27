UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında ev sahibi Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile Batum'da karşı karşıya geldi. Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara orantısız müdahalesi nedeniyle 30 dakika durdu. Olayı geçen maçı Beşiktaş kazanmı bildi.
Maçı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu gollerle 2-1 kazanan temsilcimiz, 3 puanı hanesine yazdırıp ilk 8 yarışında iddiasını korudu ve haftayı 7. sırada tamamladı.
Outtara'nın hareketi maça damga vurdu
Galibiyeti tekbirler eşliğinde kutladılar
Zorlu maç kazanmayı bilen kara kartal, maçın ardından Filistin bayrağı atında ve tekbirler eşliğinde galibiyeti kutladı
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