Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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