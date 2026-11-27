UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Marsilya-Levski Sofya ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla bağlantılı olarak stadyum içinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar da dahil olmak üzere, şiddet ve düzensizlik olaylarını şiddetle kınamaktadır.

Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA müsabakaları saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Yukarıda belirtilen maçlarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama amacına aykırıdır.

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UEFA, olaylarla ilgili disiplin soruşturmaları yürütmek ve ilgili UEFA çerçevesine uygun olarak tüm mevcut kanıtları inceleyerek ilgili gerçekleri ve koşulları tespit etmek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri atamıştır. Bu konulara ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır."

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