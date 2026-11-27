Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu olacak.
Bugün kara yoluyla Gaziantep'e gidecek olan yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Maç saat 19.00'da başlayacak
Mücadele, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Ligde geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.
Diyarbakır ekibi, geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK ise 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde 16. sırada yer alıyor.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Anadolu Ajansı Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Mehmet Yeşil de yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Anadolu Ajansı Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Gift Orban da yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Anadolu Ajansı Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Samuel Ballet de yer aldı. Spor Haaland için bomba transfer iddiası: "Kesinlikle eminim" diyerek açıkladı Spor Hakem önce futbolcuya yumruk attı, ardından 7 kırmızı kart çıkardı! Final maçında skandal anlar Spor Real Madrid Brahim Diaz ile sözleşme imzaladı
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