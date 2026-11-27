Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerindeki antrenmana Gökhan Sazdağı da katıldı.
Antrenman esneme ve ısınmayla başladı
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, ısınmanın ardından 4'e 4+4 oyun çalışmasına geçti.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, Kocaelispor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılar, maç hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.