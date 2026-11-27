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İngiltere Premier Lig'de geleceğini şekillendiren Manchester United, kadronun en önemli isimlerinden biri olan Bruno Fernandes ile ilgili kritik bir karar aldı. The Athletic kaynaklı habere göre Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Portekizli yıldız futbolcunun sözleşmesinde bulunan opsiyon hakkını kullanarak kontratını uzattı.

2028 yılına kadar garanti altına alındı

Sahadaki liderliği, kritik golleri ve asistleriyle takımın vazgeçilmezi olan 32 yaşındaki orta sahanın mevcut sözleşmesindeki uzatma opsiyonu devreye sokulurken, yeni anlaşmanın 2028 yılına kadar geçerli olduğu bildirildi.