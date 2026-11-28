Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, sol bek İsmail Jakobs'un sosyal medya üzerinden yaptığı hamle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Jakobs, İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 27 yaşındaki vatandaşı Pape Gueye'ye açık bir transfer çağrısında bulundu.
Galatasaray forması giydirip yorum yaptı
Senegalli milli takımından arkadaşı olan Gueye'nin sosyal medya paylaşımının altına yorum yapan Jakobs, yıldız futbolcuya Galatasaray forması giydirdiği bir görsel paylaşarak "Galatasaray'a hoş geldin" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede taraftarlar arasında büyük etkileşim alarak ara transfer dönemi öncesi dedikoduları yeniden alevlendirdi.
Piyasa değeri 40 milyon euro
Sezon başında da sarı-kırmızılı yönetimin transfer listesinde yer alan Pape Gueye'nin transferi, Villarreal kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle sonuçlanamamıştı. İspanyol temsilcisiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi devam eden ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Villarreal formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
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