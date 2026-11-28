NOT: Yunanistan Süper Ligi'nde Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara, resmî olarak bir maç erteleme hakkı tanınıyor. Yunanistan Futbol Federasyonu ve Süper Lig yönetimi tarafından uygulanan bu kural, Avrupa'da mücadele eden temsilcilerin fikstürünü rahatlatmayı ve ülke puanına katkı sağlamalarını amaçlıyor.