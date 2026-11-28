Galatasaray'ın 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı AEK, kritik mücadele öncesinde hafta sonunu maç yapmadan geçirecek. Yunanistan'da Olympiakos ile AEK arasında oynanması planlanan derbinin ertelenmesiyle Atina temsilcisine dinlenme fırsatı doğdu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Yunanistan'dan dikkat çeken bir haber geldi
Yunanistan Süper Lig'nde 5 Aralık 2026'da oynanması planlanan Olympiakos - AEK derbisi ertelendi.
Olympiakos, 10 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Celje ile oynayacağı kritik maç öncesinde takvim yoğunluğunu azaltmak amacıyla ligdeki erteleme hakkını kullandı.
Alınan karar, 8 Aralık 2026'da Atina'da Galatasaray'ı ağırlayacak AEK'ya da yaradı. Yunan ekibi, Olympiakos derbisinin ertelenmesiyle sarı-kırmızılılarla oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde hafta sonunu maç yapmadan geçirecek.
NOT: Yunanistan Süper Ligi'nde Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara, resmî olarak bir maç erteleme hakkı tanınıyor. Yunanistan Futbol Federasyonu ve Süper Lig yönetimi tarafından uygulanan bu kural, Avrupa'da mücadele eden temsilcilerin fikstürünü rahatlatmayı ve ülke puanına katkı sağlamalarını amaçlıyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.