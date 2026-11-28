Fenerbahçe Lookman transferi için yoğun mesai harcamış ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin de transfer yarışında olduğu Ademola Lookman, İspanya kariyerinde beklenmedik bir dönemece girdi. Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid, Atalanta'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir yıl dolmadan yollarını ayırma kararı aldı.

Performansındaki düşüş dikkat çekti

Atletico Madrid kariyerine geçen sezon harika bir başlangıç yaparak 21 maçta 9 gol ve 4 asistle oynayan Nijeryalı futbolcu, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yalnızca 2 gol ve 1 asist üretebilen Lookman'ın düşen form grafiği teknik heyeti ve yönetimi harekete geçirdi.

Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden tecrübeli oyuncu için kış transfer döneminde gelebilecek tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

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