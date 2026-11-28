2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak üst sıralardan uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak.
Saat 13.00'te Erbaa İlçe Stadı'nda başlayacak maçta düdüğü Kadir Demir çalacak.
Doğantez: "Kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz"
Oynadığı 13 maçta 16 puan toplayan Menemen FK'nın teknik direktörü Tolga Doğantez, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Galibiyet adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.
Erbaaspor ise geride kalan 13 maçta 20 puan topladı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.