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Hatay Stadı'nda yürütülen onarım ve güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı, stat ise Hatayspor'un Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan saatler sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 6 Şubat 2023'te meydana geldi ve Merkez Antakya ilçesindeki statta hasara yol açtı.

Son maç Kasımpaşa karşısında oynandı

Hatayspor'un 5 Şubat akşamı konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maç, o dönem Süper Lig'de mücadele eden takımın statta oynadığı son müsabaka oldu.

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Depremde Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, afetten saatler önce 90+7. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Bu galibiyetin ardından sessizliğe bürünen statta onarım ve güçlendirme işlemleri 2025'in temmuz ayında başladı.

Mehmet Bayrak Anadolu Ajansı Hatayspor'un Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan saatler sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Çatı, tribün ve elektrik tesisatı onarıldı

Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülürken stadyumun çatısı ve tribünleri onarıldı, saha çimleri yenilendi.

Depremin izlerinin silindiği stadın elektrik tesisatı onarıldı, taşıyıcı sistemleri de güçlendirildi.

Statta yangın tertibatı ve peyzaj işlemleri sürerken çalışmaların yüzde 99'u tamamlandı.

Mehmet Bayrak Anadolu Ajansı Hatayspor'un Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan saatler sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Öntürk stadın tamamlandığını söyledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, stattaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Öntürk, stadın çiminden tribününe kadar her detayının futbol oynamaya elverişli hale getirildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Hem güçlendirmesi hem de zemini, çatısı, mekaniği ve elektriğiyle yaklaşık 1,4 milyar lira gibi bir parayla stadımızı bitirdik. Çimleri hazır, koltukları ve çatısı yeniden yapıldı. Zemin etüdü yeniden sağlamlaştırıldı, güçlendirildi. Elektrik ve mekanik sistemleriyle stadımız, eskisinden daha güzel hale geldi."

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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte stadın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Öntürk, bu yönde bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Mehmet Bayrak Anadolu Ajansı Hatayspor'un Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan saatler sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Hatay'a yeni spor tesisleri kazandırıldı

Depremlerden etkilenen Hatay'a spor tesisleri kazandırdıklarını aktaran Öntürk, şunları kaydetti:

"Dörtyol, Kumlu, İskenderun ve Arsuz'da yeni kapalı spor salonları yaptık. Hassa ve Kırıkhan'da yüzme havuzu, Altınözü'müze de gençlik merkezi yaptık. Antakya'da çok büyük bir tesis yapıyoruz, Türkiye'nin en önemli tesislerinden bir tanesi oluyor. Yatakhanesinden spor alanlarına, kortlarından atletizm pistine kadar tüm spor branşlarını ilgilendiren çok muazzam bir tesis. 40 halı saha yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni yılda bunların hepsi Hataylı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak."

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