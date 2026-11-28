Göztepe formalı bir oyuncu, 30 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği 13. hafta maçı öncesinde sahada yumruk sıkarak coşkuyla bağırıyor.

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek ve takımın en büyük kozu Brezilyalı forvet Juan Silva olacak.

Juan 9 gole direkt etki etti

Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve takımda kalan Sambacı, sergilediği performansla sarı-kırmızılıların en etkili oyuncusu oldu.

Ligin ilk 3 haftasında yedek kulübesinde oturan Juan, ardından formayı kapıp golleri sıraladı.

24 yaşındaki forvet, İzmir ekibiyle çıktığı 12 maçta 7 kez fileleri sarstı ve kısa süre içinde toparlandı.

Ligde 2 de asist yapan Juan, 9 gole direkt etki ederken zorlu Trabzonspor maçı öncesinde gözler Brezilyalıya çevrildi.

Trabzonspor'un kilidini Juan ile açmayı planlıyor

Liverpool'dan transfer ettiği dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Salah'ın yer aldığı kadrosuyla zirve yarışında ikinci sırada bulunan Trabzonspor, bu sezon sergilediği savunma performansıyla ön plana çıktı.

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Sadece 8 gol yiyen bordo-mavililer, son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Trabzonspor'un kilidini Juan ile açmayı planlayan Göztepe ise oynadığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşadı.

Bu sezon özellikle hücumda sıkıntı yaşamayan İzmir ekibi, yalnızca 2'nci haftada 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği müsabakasında gol atamadı.

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