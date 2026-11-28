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Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık galibiyet serisine gözünü diken Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde art arda 8 maç kazanmış, bu başarıyı daha sonra elde edemedi.

Takımın başına teknik direktör Thomas Reis'in getirilmesiyle 7 maçın tamamını kazanan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluk dönemindeki bu başarıya ortak olacak.

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Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda Trabzonspor, 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet başarısını yakalayacak.

Reis yönetiminde son 7 maç

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk olarak Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sonrasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0, dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-0 ve son olarak Papara Park'ta Eyüpspor'u 1-0 yendi.

11 Maçlık en fazla galibiyet serisi

Trabzonspor, en uzun galibiyet serisini en son 2003-2004 sezonunda teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde elde etmişti.

Bordo-mavililer, 22 ile 32. haftalar arasında art arda 11 maçı galibiyetle tamamlamıştı.

Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda da 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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