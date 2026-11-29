MHP'den milyonları heyecanlandıran talep: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için o düzenlemeler istendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2027 bütçe görüşmelerinde alım gücünü artıracak düzenlemeler talep etti. Kalaycı; tüm emeklilere ilave artış ile prim-maaş dengesinin sağlanmasını, 2027 asgari ücretinin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmesini ve büyükşehirlerde çalışanlara kira ile ulaşım desteği sunulmasını istedi.
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