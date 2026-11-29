Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.





Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade ederek, "Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak" dedi.