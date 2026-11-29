Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülkü Karakuş, Türkiye'nin yem üretiminin 30 milyon tona yaklaştığını ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu açıkladı.

Üretimde Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci sırada yer aldıklarını bildiren Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülkü Karakuş, Türkiye'nin yem üretiminin 30 milyon tona yaklaştığını belirtti.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, çeşitli oturumlarla sürüyor.

Zirveye katılan Karakuş, yaptığı açıklamada yem üretimi ve ihracatında önemli bir potansiyele ulaşıldığını, Türkiye'de tarım sektörünün de son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Yem ihracatı 1 milyon tonu geçti

Yıllık yem üretiminin 30 milyon tona yaklaştığını ifade eden Karakuş, "Yem üretiminde Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinciyiz. Kurulu kapasitemiz de 40 milyon ton civarında. Bunun 18 milyon tonluk kısmı büyükbaş yemleri, 12 milyon tonluk kısmı kanatlı yemleri, 20 milyon tona yakın da balık yemleri var. İhracatımız 1 milyon tonu geçti. Önümüzdeki yıllarda hem üretimimiz hem de ihracatımız daha da artacaktır, bunu görebiliyoruz." diye konuştu.

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Buğday üretiminde herhangi bir sıkıntı yok

Bu yıl tahıl üretiminde de önemli seviyelere ulaşıldığını dile getiren Karakuş, yaklaşık 25 milyon ton buğday, 10 milyon ton arpa ve 8 milyon ton mısır üretildiğini kaydetti.

Ülkede buğday arzı konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Karakuş, buğday stokunun 17 milyon tonu aştığını bildirdi.

Karakuş, kuraklık nedeniyle Avrupa ülkelerinde ve dünyanın farklı bölgelerinde tarımsal üretimde düşüş yaşandığına dikkati çekerken, Türkiye'de bu yönde bir sorun görülmediğini ve buğday üretiminin beklenen rekolteye ulaştığını söyledi.

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