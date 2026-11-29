Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı Irak ziyaretini Yeni Şafak'a değerlendirdi. Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje; limanları, lojistik merkezleri, sanayi ve üretim tesislerini, enerji ve haberleşme altyapılarını birbirine bağlayacak kapsamlı bir ekonomik kalkınma girişimidir" dedi. Kalkınma Yolu'nun hayata geçirilmesine yönelik Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, projenin finansmanı, teknik standartların uyumlaştırılması ve uygulama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik ortak çalışmaların sürdüğünü paylaştı. Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, projenin Türkiye ekonomisine 10 yılda 61,5 milyar dolar katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtti.

ULUSLARARASI TAŞIMA POTANSİYELİ ELE ALINDI

Uraloğlu, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi ile bir araya geldi. Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Sened ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Uraloğlu'nun görüşmelerde, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümün ulaştırma ağlarının çeşitlendirilmesini ve alternatif güzergâhların geliştirilmesini daha önemli hale getirdiğini belirttiği öğrenildi. Türkiye'nin ulaştırma altyapısına yönelik yatırımlarla Asya ve Avrupa arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini anlatan Uraloğlu, mevcut Doğu-Batı ulaşım koridorlarını Kuzey-Güney ekseninde tamamlayacak projelere önem verdiklerini ifade etti. Uraloğlu, “Bölgemizi Avrupa ve Orta Asya'ya daha güçlü şekilde bağlayacak yeni ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Irak ile birlikte yürüttüğümüz Kalkınma Yolu Projesi de bu ortak vizyonumuzun en somut örneklerinden birini oluşturuyor” dedi.

KAPSAMLI EKONOMİK BÜYÜME GİRİŞİMİ

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun bölgesel ticaret açısından önemli fırsatlar sunacağının altını çizen Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi, Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret ve lojistik güzergâhı oluşturacaktır. Ancak Kalkınma Yolunu yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değerlendirmemek gerektiğine inanıyoruz. Bu proje; limanları, lojistik merkezleri, sanayi ve üretim tesislerini, enerji ve haberleşme altyapılarını birbirine bağlayacak kapsamlı bir ekonomik kalkınma girişimidir” diye konuştu. Kalkınma Yolu'nun hayata geçirilmesine yönelik Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin önemine değinen Uraloğlu, projenin finansmanı, teknik standartların uyumlaştırılması ve uygulama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik ortak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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BÖLGESEL KORİDORLAR BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Kalkınma Yolu'nun Orta Doğu'daki diğer ulaştırma güzergâhlarıyla bütünleşmesinin bölgesel bağlantıları güçlendireceğini belirten Uraloğlu, Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki karayolu ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesine önem verdiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Amacımız, bölgesel ulaştırma koridorlarını birbirine rakip güzergâhlar olarak değil, birbirini tamamlayan ve güçlendiren bağlantılar olarak ele almaktır. Böylelikle Orta Doğu'nun farklı bölgeleri arasında daha etkin, güvenilir ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları kurulmasını; bölgemizin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ticarette daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının başarısı için fiziki altyapı yatırımlarının yanı sıra sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve taşımacılığın dijitalleştirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı. Bölgesel ulaştırma bağlantılarını geliştirmeye yönelik temaslarını önümüzdeki hafta da sürdürecek olan Uraloğlu'nun, 2 Aralık'ta da Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında Modern Hicaz Demiryolu Projesi'nin ele alınması ve bölgesel demiryolu bağlantılarının geliştirilmesine yönelik iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

BÖLGENİN TAMAMINA KATKI

Türkiye ile Irak'ın köklü tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, iki ülkenin coğrafi konumları ve ekonomik imkânlarıyla birbirini tamamladığını aktardı. Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun yalnızca iki ülkeye değil, bölgenin tamamının ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, projenin Türkiye ekonomisine 10 yılda 61,5 milyar dolar katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtti. Uraloğlu, üretim ve lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin kişilik istihdam oluşturulmasının beklendiğini hatırlattı.

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